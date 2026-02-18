Francia cos’è La Jeune Garde | collettivo antifascista sospettato della morte di Quentin Deranque

A Lione, la morte di Quentin Deranque, attivista di estrema destra, ha portato all’apertura di un’indagine contro il collettivo antifascista La Jeune Garde, sospettato dell’omicidio. La polizia sta cercando di capire se il gruppo abbia avuto un ruolo diretto nell’agguato avvenuto il 17 febbraio 2026, che ha sconvolto la città. La Jeune Garde, conosciuta per le sue posizioni radicali, è stata più volte coinvolta in proteste e scontri con gruppi di estrema destra. Ora, gli investigatori stanno analizzando i messaggi sui social e le testimonianze per

Lione Sotto Shock: Indagine su La Jeune Garde Dopo l'Uccisione di un Militante di Estrema Destra. Lione è al centro di un'indagine per omicidio dopo l'aggressione mortale a Quentin Deranque, un attivista di estrema destra, avvenuta il 17 febbraio 2026. Le autorità si concentrano su La Jeune Garde, un collettivo antifascista sciolto l'anno scorso, per accertare le responsabilità in un caso che riaccende il dibattito sulla polarizzazione politica in Francia. Un Attacco che Riaccende le Tensioni. La morte di Quentin Deranque ha scosso la Francia. L'aggressione, avvenuta nel cuore di Lione, ha riportato alla luce le profonde divisioni ideologiche che attraversano la società francese. Tra i fermati Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare del deputato di La France Insoumise, e Adrian B., membro del movimento Jeune Garde