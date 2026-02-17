Cos'è successo a Quentin Deranque il 23enne di estrema destra ucciso in Francia | il caso diventa politico

Quentin Deranque, un giovane di 23 anni noto per le sue posizioni di estrema destra, è stato ucciso in Francia a causa di una lite tra gruppi rivali. L’incidente si è verificato durante una rissa in un quartiere di Marsiglia, dove Deranque si trovava per partecipare a un evento politico. La sua morte ha acceso un dibattito acceso nel paese, con molti che chiedono maggiori controlli sulla violenza tra gruppi estremisti.

Francia, chi era Quentin Deranque: l’attivista di estrema destra morto dopo un’aggressione a LioneQuentin Deranque, giovane attivista di estrema destra, ha perso la vita dopo essere stato aggredito giovedì 12 febbraio a Lione, pochi giorni dopo aver partecipato a una conferenza.

