Fratelli d’Italia contesta il Pd sulla qualità dell’aria | Ambientalismo di facciata

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel dibattito sulle politiche ambientali a Comacchio, Fratelli d’Italia risponde alle accuse del Partito Democratico sulla qualità dell’aria. Il responsabile provinciale Ambiente, Gianpaolo Zurma, difende le iniziative del suo partito, contestando le critiche e sottolineando l’efficacia delle misure adottate. La disputa evidenzia le tensioni tra le forze politiche sulla gestione ambientale locale.

È botta e risposta sul tema delle politiche ambientali e della qualità dellaria a Comacchio, dopo le recenti prese di posizione del Partito democratico: a intervenire è il responsabile provinciale Ambiente di Fratelli d’Italia, Gianpaolo Zurma, che respinge le critiche e rivendica le misure. Ferraratoday.it

