Fratelli d’Italia contesta il Pd sulla qualità dell’aria | Ambientalismo di facciata

Nel dibattito sulle politiche ambientali a Comacchio, Fratelli d’Italia risponde alle accuse del Partito Democratico sulla qualità dell’aria. Il responsabile provinciale Ambiente, Gianpaolo Zurma, difende le iniziative del suo partito, contestando le critiche e sottolineando l’efficacia delle misure adottate. La disputa evidenzia le tensioni tra le forze politiche sulla gestione ambientale locale.

