Consigliere regionale nominato vicepresidente provinciale di Fratelli d' Italia

Vincenzo Santangelo, consigliere regionale, è stato recentemente nominato vicepresidente provinciale di Fratelli d’Italia. Questa nomina rappresenta un ulteriore passo nel suo impegno all’interno del partito e nel territorio. Santangelo continuerà a lavorare per promuovere le priorità e le esigenze della comunità locale, contribuendo al rafforzamento del ruolo di Fratelli d’Italia a livello provinciale.

Il consigliere regionale Vincenzo Santangelo è stato nominato vicepresidente provinciale di Fratelli d'Italia. L'esponente di Fdi individua già i primi obiettivi: il sì al referendum e le elezioni comunali a Marcianise e Caserta. “La nomina a vicepresidente del partito - spiega Santangelo - mi inorgoglisce e mi responsabilizza ulteriormente nel mio impegno per il territorio. Era quello che volevo, l’ho detto in maniera chiara quando ho aderito a Fratelli d’Italia. Il mio desiderio è vivere il partito, contribuire alla sua crescita e dare forza all’azione del presidente Meloni sul territorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

