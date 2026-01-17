Consigliere regionale nominato vicepresidente provinciale di Fratelli d' Italia
Vincenzo Santangelo, consigliere regionale, è stato recentemente nominato vicepresidente provinciale di Fratelli d’Italia. Questa nomina rappresenta un ulteriore passo nel suo impegno all’interno del partito e nel territorio. Santangelo continuerà a lavorare per promuovere le priorità e le esigenze della comunità locale, contribuendo al rafforzamento del ruolo di Fratelli d’Italia a livello provinciale.
Il consigliere regionale Vincenzo Santangelo è stato nominato vicepresidente provinciale di Fratelli d'Italia. L'esponente di Fdi individua già i primi obiettivi: il sì al referendum e le elezioni comunali a Marcianise e Caserta. “La nomina a vicepresidente del partito - spiega Santangelo - mi inorgoglisce e mi responsabilizza ulteriormente nel mio impegno per il territorio. Era quello che volevo, l’ho detto in maniera chiara quando ho aderito a Fratelli d’Italia. Il mio desiderio è vivere il partito, contribuire alla sua crescita e dare forza all’azione del presidente Meloni sul territorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Fratelli d’Italia, Rodolfo Gnocchi nominato membro dell’Esecutivo Provinciale
Leggi anche: Nicola Gatta 're' dei consensi dei Fratelli d'Italia: l'ex sindaco di Candela è il nuovo consigliere regionale
Chi sono i 10 assessori della Giunta Decaro: i nomi e le deleghe, quattro conferme e la vicepresidenza al M5S; Nasce la nuova giunta regionale, Decaro presenta i suoi assessori: Lavoreremo per tutta la Puglia; Le reazioni alle nomine: critico il centrodestra, gli auguri delle associazioni di categoria; Avvocati, professori e professionisti: ecco chi sono i 10 assessori nominati da Antonio Decaro FOTO.
Consigliere regionale nominato vicepresidente provinciale di Fratelli d'Italia - Il consigliere regionale Vincenzo Santangelo è stato nominato vicepresidente provinciale di Fratelli d'Italia. casertanews.it
Invernizzi (FDI): “Ferro vicepresidente di Regione Liguria, riconosciuta la sua competenza e la serietà” - Il consigliere regionale: "Ferro saprà interpretare questo prestigioso incarico con il consueto equilibrio e la determinazione che la contraddistinguono" ... msn.com
Regione Campania, Mario Casillo nominato Assessore ai Trasporti e vicepresidente - (FERPRESS) – Napoli, 5 GEN – Il 31 dicembre il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la Giunta regionale. ferpress.it
Telesveva. . Barletta, il consigliere regionale Ruggiero Passero (Per la Puglia): “Pronti a lavorare per il territorio, Sanità tra le priorità” #barletta #politica #passero - facebook.com facebook
Oggi in Provincia di Latina con il consigliere regionale Angelo Tripodi per visitare diverse realtà produttive del territorio nei settori metalmeccanico, alimentare ed edile. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.