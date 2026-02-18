Respinta richiesta di dimissioni di Francesca Albanese all' Onu dopo il caos su Israele nemico dell' umanità

L'Onu ha rifiutato di accogliere la richiesta di dimissioni di Francesca Albanese, accusandola di aver diffuso un video manipolato che ha creato confusione su Israele. La decisione arriva dopo che Albanese aveva commentato pubblicamente la questione, suscitando polemiche tra le parti coinvolte. La questione è esplosa sui media, alimentando accuse di disinformazione. La questione resta aperta e la commissione continua a monitorare la situazione, lasciando in sospeso il futuro di Albanese nell'organizzazione.

Il comitato di esperti dell'Onu ha respinto la richiesta di dimissioni da relatrice dell'Onu di Francesca Albanese. In un comunicato, il comitato ha parlato di un segnale allarmante: "Preoccupa l'aumento di attacchi politicamente motivati e maliziosi contro esperti indipendenti di diritti umani, funzionari Onu e giudici di tribunali internazionali che cercano di accertare responsabilità". Perché la richiesta di dimissioni di Francesca Albanese è stata respinta Il video contestato La lettera di 150 diplomatici a favore di Francesca Albanese Perché la richiesta di dimissioni di Francesca Albanese è stata respinta Alla base della scelta di respingere la richiesta di dimissioni di Francesca Albanese c'è "disinformazione".