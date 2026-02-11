La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese dall’Onu | Parole oltraggiose contro Israele

La Francia ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi. Il governo francese ha criticato alcune sue parole ritenute oltraggiose nei confronti di Israele. La richiesta arriva in un momento di forte tensione tra le parti, mentre Albanese continua a portare avanti il suo incarico. La situazione resta calda e potrebbe portare a nuovi sviluppi nelle prossime ore.

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi. «La Francia condanna senza riserva alcuna le parole oltraggiose e irresponsabili della signora Albanese che prendono di mira non il governo israeliano, di cui è consentito criticare la politica, ma Israele in quanto popolo e in quanto nazione», ha dichiarato il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, all’Assemblea Nazionale di Parigi. Il ministro ha chiarito che la Francia chiederà le dimissioni della relatrice speciale in data 23 febbraio al Consiglio dei diritti umani dell’Onu.🔗 Leggi su Open.online

