Frana di Calvi dell' Umbria | lavori di bonifica e messa in sicurezza ma la strada resta chiusa

Una frana ha bloccato la strada Sp 18 a Calvi dell’Umbria, costringendo i residenti e i camion a trovare percorsi alternativi. Le squadre di lavoro stanno rimuovendo i detriti e rafforzando le pareti per evitare ulteriori cedimenti, ma la viabilità rimane ancora interdetta. Il maltempo delle scorse settimane ha contribuito a peggiorare la situazione, rendendo necessario un intervento immediato.

Sono in corso a Calvi dell'Umbria i lavori di rimozione dei detriti e di messa in sicurezza della frana verificatasi lungo la Sp 18. Qui le forti piogge dei giorni scorsi hanno determinato il verificarsi del cedimento di una porzione di costone ricadente nella proprietà di un privato. Il Sindaco Guido Grillini sottolinea come la complessità dei lavori non permette al momento previsioni certe sulla riapertura della strada. "Lo scivolamento di massi rocciosi di notevoli dimensioni e il grande quantitativo di terreno caduto sulla carreggiata – fa notare Grillini che ringrazia la proprietà dei fondi interessati per la tempestiva disponibilità mostrata – non consente al momento di attivare il senso unico alternato.