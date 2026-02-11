Frana in via Baronese terminati i lavori di messa in sicurezza

Il sindaco Simone Calamai ha fatto un sopralluogo questa mattina a via Baronese. I lavori di messa in sicurezza sono terminati e la strada è stata ripristinata dopo la frana che aveva creato problemi sulla carreggiata. Ora la zona è di nuovo transitabile e senza rischi.

Conclusa la sistemazione della frana di via Baronese. Sopralluogo del sindaco Simone Calamai nella zona collinare, dove si è appena concluso l’intervento di ripristino della frana di una porzione di carreggiata, in prossimità del tratto stradale tra l’intersezione con via delle Scalette e il tabernacolo. Ora rimangono da fare solo le ultime finiture del fondo stradale superficiale con l’asfaltatura del tratto interessato dal recupero. La frana aveva interessato una porzione di strada a valle verso l’uliveta che si trova sotto la carreggiata, creando una pericolosa voragine che rischiava di avanzare verso il centro della via Baronese stessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Frana in via Baronese, terminati i lavori di messa in sicurezza Approfondimenti su Via Baronese Frana a Maiori: i lavori di messa in sicurezza rallentati dal maltempo A Maiori, i lavori di messa in sicurezza della Statale Amalfitana sono stati temporaneamente rallentati dal maltempo. Frana a Furore, i lavori di messa in sicurezza previsti entro il fine settimana Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Via Baronese Argomenti discussi: Frana in via Baronese, terminati i lavori di messa in sicurezza; Frana Niscemi, la baronessa con la casa sul ciglio: Ha resistito a un terremoto, spero ancora; Accordo tra Comune di Santa Fiora e Università di Firenze: al via il lavoro scientifico sul nuovo Piano Operativo; Attenzione alla Carta identità cartacea: da agosto non saranno più valide. L’appello dell’assessore Vespi: Prendete al più presto appuntamento per fare la carta d’identità elettronica. A Niscemi, mentre si lavora per capire come intervenire sulla frana, dallo stadio è arrivato un segnale importante. In una città colpita duramente dalla frana, si è vista una comunità che prova a stare in piedi insieme. La partita, lo striscione in curva, il messaggio - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.