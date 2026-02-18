Fp Cgil | Licenziamenti nel centro Marco Cavallo si tutelino utenza e lavoratori

La FP Cgil denuncia i licenziamenti avvenuti nel centro Marco Cavallo di Latiano, causa di preoccupazione tra operatori e utenti. Sono stati licenziati alcuni lavoratori senza preavviso, lasciando scoperti servizi essenziali per la comunità. La sigla sindacale chiede interventi rapidi per tutelare sia chi lavora sia le persone che usufruiscono delle attività. La situazione crea tensione tra gli impiegati, che temono ripercussioni sulle prestazioni offerte. La questione resta aperta e necessita di risposte concrete nelle prossime ore.

Assistenti sociali, psicologi e tecnici della riabilitazione, autisti e così via. Si parla di 17 unità, ora disoccupate. La sigla sindacale: "Chiediamo celeri definizioni perché è preoccupazione tangibile allentare le tensioni sociali che potrebbero verificare" BRINDISI - Lavoratori licenziati nel centro Marco Cavallo di Latiano, FP Cgil chiede celeri interventi per la salvaguardia dell'utenza e dei lavoratori. “I lavoratori da giorno 7 febbraio 2026 sono stati licenziati e al momento senza lo stipendio di gennaio - si legge in una nota -. La FP Cgil di Brindisi ha inviato innumerevoli istanze, in tempi utili, all’assessorato Sanità e al Dipartimento di riferimento della Regione Puglia, abbiamo anche attivato il tavolo di crisi Sepac Regionale per i licenziamenti collettivi e continuato azioni di confronto incessanti con Asl Brindisi per la salvaguardia del centro e della continuità assistenziale e lavorativa dei dipendenti dell’Associazione 180 amici Puglia, alcuni con anzianità di 14 anni di servizio.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Fp Cgil: "Lavoratori licenziati nel centro Marco Cavallo, si tutelino utenza e lavoratori"La FP Cgil denuncia i licenziamenti dei lavoratori nel centro Marco Cavallo di Latiano, avvenuti a causa di problemi finanziari.

Centro "Marco Cavallo" di Latiano, lavoratori a rischio: sit-in della Fp CgilLa Fp Cgil Brindisi ha annunciato un sit-in di protesta davanti alla sede Asl di Brindisi, lunedì 22 dicembre 2025, alle 11:30.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.