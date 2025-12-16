Centro Marco Cavallo di Latiano lavoratori a rischio | sit-in della Fp Cgil

La Fp Cgil Brindisi ha annunciato un sit-in di protesta davanti alla sede Asl di Brindisi, lunedì 22 dicembre 2025, alle 11:30. L'evento mira a richiedere un aumento del budget per il centro Marco Cavallo di Latiano, per evitare licenziamenti e garantire la continuità dei servizi e dei posti di lavoro.

BRINDISI - La Fp Cgil Brindisi organizza un sit-in di protesta presso l'entrata della sede Asl di Brindisi di via Napoli, lunedì 22 dicembre 2025 alle 11:30, per chiedere la modifica immediata del budget a disposizione del centro Marco Cavallo di Latiano, al fine di “scongiurare i licenziamenti. Brindisireport.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Video ridotto Centro Marco Cavallo 10 min Video Video ridotto Centro Marco Cavallo 10 min Video Video ridotto Centro Marco Cavallo 10 min Centro "Marco Cavallo" di Latiano, lavoratori a rischio: sit-in della Fp Cgil - Protesta presso l'entrata della sede Asl di Brindisi per il 22 dicembre, per "scongiurare i licenziamenti previsti al fine mese da parte dell'associazione che lo gestisce" ... brindisireport.it

Il Direttore generale Marco Ricci interverrà alla tavola rotonda sul tema “Il punto di vista degli Amministratori della sanità” al convegno "Il paziente al centro nell'ecosistema di sanità digitale e telemedicina", in programma giovedì 18 ottobre presso l’Auditorium - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.