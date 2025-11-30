Dalla pittura alla fotografia in programma una mostra collettiva sul tema dello stalking

Ferraratoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 14 (dalle 15 alle 19) al 21 dicembre la Delizia estense del Belriguardo, ospiterà una collettiva di arte contemporanea dove numerosi artisti, ciascuno secondo la propria forma espressiva, affronteranno la tematica dello stalking. L’evento, sarà presentato dalle ideatrici del progetto: la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Roberto Alfano sperimenta con luce e alchimia: la mostra a Reggio Emilia - Dal 24 aprile 2025, allo SpazioC21 di Reggio Emilia sarà visitabile la mostra A MATTER OF LIGHT: studio sulla materia luminosa (Vol. Si legge su exibart.com

“Anime Diverse in Arte”: a Cascina la mostra di pittura, grafica e fotografia - È stata inaugurata sabato 11 ottobre 2025 alle ore 18, presso l’Euro Hotel di Cascina (Viale Europa 6, uscita FI- Segnala lanazione.it

pittura fotografia programma mostraElogio della luce: la mostra di Man Ray a Palazzo Reale in programma fino all’11 gennaio 2026 - Un pensiero ancora attuale, nella sua modernità, e di cui nell’esposizione milanese racconta il lato più autentico. Da cronacaossona.com

Cerca Video su questo argomento: Pittura Fotografia Programma Mostra