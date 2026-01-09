fotografia e pittura da bourke white a chagall e de chirico

L'articolo esplora il rapporto tra fotografia e pittura attraverso le opere di artisti come Bourke-White, Chagall e De Chirico. Attraverso una selezione di mostre in Emilia Romagna, si analizzano le diverse espressioni artistiche e i contesti storici e sociali che hanno segnato queste opere, offrendo uno sguardo approfondito sulla loro evoluzione e significato nel panorama culturale contemporaneo.

di Benedetta Cucci Dai reportage industriali, gli scenari di guerra e le trasformazioni sociali immortalate da Margaret Bourke-White alle immagini tra percorso artistico, professionale e civile di Letizia Battaglia, fotografa contro la mafia, questo gennaio è ancora tempo di alcune grandi mostre che l’ Emilia Romagna propone. Due grandi fotografe del Novecento – di generazioni differenti – aspettano il pubblico tra Reggio Emilia e Forlì, con la retrospettiva ’Margaret Bourke-White. L’opera 1930-1960’ ai Chiostri di San Pietro e ’Letizia Battaglia. L’opera: 1970-2020’, curata da Walter Guadagnini ai Chiostri di San Domenico di Forlì, con un racconto articolato di oltre cinquant’anni di carriera attraverso oltre 200 fotografie, libri, giornali e riviste (con le quali Battaglia ha collaborato, in alcuni casi ricoprendo anche il ruolo di fondatrice ed editrice) provenienti dal suo archivio personale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

