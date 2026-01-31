Telecamera contro gli atti vandalici al lavatoio comunale | la richiesta di Impegno Comune a Fossacesia

A Fossacesia si torna a parlare di sicurezza. Il gruppo consiliare Impegno Comune ha presentato una richiesta ufficiale al Comune, chiedendo aggiornamenti sul funzionamento delle telecamere installate al lavatoio comunale. La questione è calda, perché nelle ultime settimane sono stati segnalati atti vandalici e si cercano risposte chiare su come intervenire. La discussione si concentra ora sullo stato dell’impianto di videosorveglianza e sulle misure da adottare per tutelare i beni pubblici.

Il gruppo consiliare di opposizione ha protocollato in Comune una richiesta su numero e tipologia di impianti di videosorveglianza installati in città e su quanti sono funzionanti Tiene banco, a Fossacesia, il dibattito sul servizio di videosorveglianza. In data 22 gennaio scorso il gruppo consiliare Impegno Comune ha protocollato una richiesta formale all'amministrazione comunale contenente quesiti relativi allo stato dell'impianto di videosorveglianza. "Infine, visti i numerosi atti vandalici – sottolinea l'opposizione consiliare - abbiamo chiesto se sia prevista l'installazione di una telecamera nei pressi del lavatoio comunale, che risala a fine 1800.

