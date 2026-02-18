Fossacesia disoccupati e studenti scrutatori per il referendum del 22–23 marzo 2026

A Fossacesia, il Comune ha annunciato che cerca disoccupati e studenti per ricoprire il ruolo di scrutatori ai seggi durante il referendum del 22-23 marzo 2026. La decisione nasce dalla necessità di coprire i posti vacanti e garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto. Sono stati pubblicati due avvisi ufficiali per la selezione dei candidati. Le candidature devono essere presentate entro una certa data e saranno poi valutate dall’amministrazione comunale. La scelta dei partecipanti sarà pubblicata nelle prossime settimane.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 di venerdì 20 febbraio, secondo le modalità indicate negli avvisi pubblicati sul sito istituzionale del Comune L'amministrazione comunale di Fossacesia informa che, in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, sono stati pubblicati due avvisi per la nomina degli scrutatori di seggio elettorale. L'estrazione a sorte dei nominativi si terrà venerdì 27 febbraio, alle ore 13, nella sala del consiglio Comunale. È inoltre previsto un elenco aggiuntivo per i cittadini non iscritti all'albo disponibili a eventuali sostituzioni. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 di venerdì 20 febbraio, secondo le modalità indicate negli avvisi pubblicati sul sito istituzionale del Comune.