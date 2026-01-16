Referendum del 22 e 23 marzo pubblicato bando scrutatori | l' 80% tra disoccupati e categorie protette

Il Comune di Bari ha pubblicato il bando per la nomina degli scrutatori in vista del referendum sulla riforma della Giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. L'iniziativa mira a coinvolgere principalmente disoccupati e categorie protette, con l’80% delle nomine riservate a queste figure. La selezione si inserisce nelle procedure di organizzazione delle operazioni di voto e garantisce la partecipazione di diverse categorie della popolazione.

Il Comune di Bari ha predisposto il regolamento per la nomina degli scrutatori in vista del Referendum sulla riforma della Giustizia in programma il 22 e 23 marzo prossimi. Nei prossimi giorni si svolgerà l'estrazione dei prescelti che comporranno il personale dei seggi.I criteri per la scelta. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Giustizia: fissata la data del referendum costituzionale, 22 e 23 marzo Leggi anche: Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo: cosa dicono i sondaggi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Referendum Costituzionale 22-23 marzo 2026; Referendum giustizia fissato al 22-23 marzo 2026: cosa si vota?; Referendum giustizia, decisa la data: si vota il 22 e 23 marzo 2026; Referendum il 22 e 23 marzo. Il «No» presenta già ricorso. In vista del referendum del 22 e 23 marzo “si sospende la possibilità di partecipazione del personale Rai (giornalisti e non) a trasmissioni di Emittenti concorrenti”: la ... - Polemica per la circolare firmata da Rossi che sospende la partecipazione del personale Rai a trasmissioni di altre emittenti ... ilfattoquotidiano.it

Giustizia, fissata la data del referendum il 22 e 23 marzo 2026: le novità punto per punto - 23 marzo 2026 il referendum sulla riforma della giustizia: separazione delle carriere, Csm sdoppiato, nuova Alta Corte. panorama.it

Referendum Giustizia, alle urne il 22 e 23 marzo: chi vota 'sì' e chi 'no'. Ed è già pronto il ricorso - Il contatore sul sito del ministero della Giustizia segna quota 355mila firme quando, dal Consiglio dei ministri, arriva la conferma ufficiale: il referendum sulla riforma ... ilgazzettino.it

Referendum costituzionale confermativo 22-23 marzo 2026. Gli italiani iscritti all'AIRE possono votare per corrispondenza. Per votare in Italia, invia il Modulo di opzione che trovi sul sito del Consolato d'Italia ad Adelaide entro il 24/01. Constitutional - facebook.com facebook

REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATORIO 22 - 23 MARZO 2026 Voto per corrispondenza dei cittadini italiani all’estero e opzione per il voto in Italia: consrosario.esteri.it/it/news/dal_co… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.