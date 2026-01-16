Referendum del 22 e 23 marzo pubblicato bando scrutatori | l' 80% tra disoccupati e categorie protette

Il Comune di Bari ha pubblicato il bando per la nomina degli scrutatori in vista del referendum sulla riforma della Giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. L'iniziativa mira a coinvolgere principalmente disoccupati e categorie protette, con l’80% delle nomine riservate a queste figure. La selezione si inserisce nelle procedure di organizzazione delle operazioni di voto e garantisce la partecipazione di diverse categorie della popolazione.

Il Comune di Bari ha predisposto il regolamento per la nomina degli scrutatori in vista del Referendum sulla riforma della Giustizia in programma il 22 e 23 marzo prossimi. Nei prossimi giorni si svolgerà l'estrazione dei prescelti che comporranno il personale dei seggi.I criteri per la scelta. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

