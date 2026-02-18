Forza Italia Lecco tre sindaci nella nuova squadra dirigente | Marabese Pendeggia e Bernocco

Giovanni Marabese, Angelo Pendeggia e Marco Bernocco sono entrati nella nuova squadra dirigente di Forza Italia Lecco, dopo che gli Stati Generali hanno confermato il loro ruolo. L’assemblea si è svolta nel fine settimana, attirando molti sostenitori e aprendo nuove strade per il partito nel territorio. I tre sindaci portano con sé esperienze concrete di amministrazione e un forte legame con le comunità locali.

Il segretario Gagliardi: "Amministratori locali, comunicazione e welfare: la politica dal basso al centro del progetto azzurro dopo gli Stati Generali" Si sono conclusi con grande successo gli Stati Generali di Forza Italia provincia di Lecco. L'incontro ha segnato un momento di svolta per il coordinamento provinciale, ufficializzando l'ingresso operativo in squadra di tre primi cittadini che porteranno competenza e radicamento territoriale al progetto politico azzurro. Il segretario provinciale ha affidato deleghe strategiche a tre sindaci di rilievo del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra il partito e le realtà locali.