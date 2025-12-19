Forza Italia Giovani Lecco presentata la nuova segreteria provinciale | Elisa Ratti segretaria

Sabato 13 dicembre a Lecco, presso la sede di Forza Italia, è stata presentata ufficialmente la nuova segreteria provinciale di Forza Italia Giovani. Un momento importante per il rilancio dell’associazione, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei giovani nel panorama politico locale. Tra i protagonisti, Elisa Ratti è stata annunciata come nuova segretaria, pronta a guidare il movimento verso nuove sfide e iniziative.

Nella mattinata di sabato 13 dicembre, presso la sede di Forza Italia in via Ponchielli 21 a Lecco, si è svolta la presentazione ufficiale della nuova segreteria provinciale di Forza Italia Giovani Lecco. L'incontro ha rappresentato un momento significativo di rinnovamento e rilancio.

FORZA ITALIA GIOVANI LECCO: PRESENTATA LA NUOVA SEGRETERIA PROVINCIALE - La nuova segreteria, presieduta dalla segretaria provinciale Elisa Ratti, guiderà il movimento giovanile azzurro lecchese nel prossimo percorso politico ed organizzativo; accanto alla segretaria sono ... lecconews.news

