Forza Italia e Lega accusano che i controlli sono insufficienti, mentre le indagini sull’ammanco aMo avanzano. Secondo i membri dei due partiti, le recenti scoperte dimostrano che le barriere tra le parti si stanno progressivamente indebolendo, lasciando emergere tensioni e contraddizioni. Un esempio concreto è la richiesta di chiarimenti presentata dai parlamentari di opposizione, che mette in discussione la gestione delle verifiche interne.

"L’azione di responsabilità avviata e i nuovi sviluppi delle indagini sull’ ammanco aMo confermano che al di là delle diverse reazioni politiche, i muri si stanno fisiologicamente sgretolando, quasi in modo naturale". La considerazione è del capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi. "Dopo il primo muro, quello che aveva portato anche gli amministratori a puntare il dito esclusivamente contro una dipendente, ora iniziano a cedere anche gli altri muri, e con essi anche i tentativi maldestri di alcuni soggetti di escludere a priori eventuali responsabilità oggettive da parte dei vertici dell’azienda". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forza Italia e Lega: "I muri si sgretolano. Controlli inadeguati"

