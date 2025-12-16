Separazione delle carriere il comitato del sì ha un problema | Lega e Forza Italia non vogliono metterci soldi

Il prossimo giovedì nascerà il comitato unico del “Sì” al referendum sulla separazione delle carriere, coordinato da Palazzo Chigi e sostenuto dalla maggioranza. Tuttavia, uno dei principali ostacoli sarà la mancanza di fondi: Lega e Forza Italia non si sono impegnate a fornire risorse finanziarie per supportare l’iniziativa.

Giovedì nascerà il comitato unico del “Sì” al referendum sulla separazione delle carriere coordinato da Palazzo Chigi e voluto dalla maggioranza, ma dovrà affrontare subito un problema: come sostenerlo economicamente. Una questione che in queste ore sta provocando tensioni all’interno dei partiti che sostengono il governo Meloni: Fratelli d’Italia ha chiesto a Lega e Forza Italia di mettere una parte dei fondi, ma questi ultimi si stanno opponendo. Allora ai vertici del partito di Giorgia Meloni si è pensato di allargare il contributo: non più un sostegno diretto dei partiti ma micro-donazioni chieste ai parlamentari di maggioranza che dovrebbero versare una piccola quota per il comitato come fanno mensilmente ai propri gruppi. Ilfattoquotidiano.it

