Pallavolo femminile Under 18 La Traina Albaverde torna al successo in campionato sulle Madonie

La Traina Albaverde torna a vincere nel campionato under 18 femminile. Dopo un periodo difficile causato dalle vicende a Niscemi, la squadra conquista tre punti contro le Madonie. La partita si è giocata senza intoppi, e le ragazze hanno mostrato determinazione e buona tecnica. È una vittoria importante che ridà fiducia al team e mette in evidenza la loro voglia di ripartire.

Dopo un'interruzione forzata dovuta alle vicende che hanno coinvolto il territorio di Niscemi, la Traina Albaverde torna a vincere nel campionato under 18 femminile con una prestazione convincente sulle Madonie. La gara si è svolta venerdì 30 gennaio all'Istituto Comprensivo di Castellana Sicula, dove le ragazze di Caltanissetta si sono imposte per 3 a 0 sulle locali della Red Madonie, con i parziali di 13-25, 9-25 e 22-25. Il risultato riflette un dominio netto dei primi due set, caratterizzati da una solidità difensiva e un'efficienza al servizio che ha permesso al tecnico Mauro Di Grande di sperimentare ampiamente l'organico, senza che il rendimento subisse cali.

