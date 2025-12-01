È un Alberto Giuliani (foto) che giustamente mette davanti il risultato al bel gioco, quello che commenta il 3-1 su Grottazzolina frutto forse non di un gioco spumeggiante ma della concretezza finale che serviva per "vincere una partita simile ad altre che gli anni scorsi perdevamo". L’analisi è semplice: "Non abbiamo espresso una grande pallavolo stasera, posso essere d’accordo. Queste però sono partite non facili da giocare, lo sappiamo. In più venivamo da una settimana non semplice, Buchegger ha avuto qualche problema fisico in settimana e l’intenzione era quella di risparmiarlo, ma alla fine ci serviva qualche errore di meno quindi abbiamo deciso di schierarlo lo stesso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Coach Alberto Giuliani. "Non una grande pallavolo, in gare così conta il risultato»