Coach Alberto Giuliani Non una grande pallavolo in gare così conta il risultato

Sport.quotidiano.net | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un Alberto Giuliani (foto) che giustamente mette davanti il risultato al bel gioco, quello che commenta il 3-1 su Grottazzolina frutto forse non di un gioco spumeggiante ma della concretezza finale che serviva per "vincere una partita simile ad altre che gli anni scorsi perdevamo". L’analisi è semplice: "Non abbiamo espresso una grande pallavolo stasera, posso essere d’accordo. Queste però sono partite non facili da giocare, lo sappiamo. In più venivamo da una settimana non semplice, Buchegger ha avuto qualche problema fisico in settimana e l’intenzione era quella di risparmiarlo, ma alla fine ci serviva qualche errore di meno quindi abbiamo deciso di schierarlo lo stesso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

coach alberto giuliani non una grande pallavolo in gare cos236 conta il risultato

© Sport.quotidiano.net - Coach Alberto Giuliani. "Non una grande pallavolo, in gare così conta il risultato»

Leggi anche questi approfondimenti

coach alberto giuliani grandeCoach Alberto Giuliani. "Non una grande pallavolo, in gare così conta il risultato» - È un Alberto Giuliani (foto) che giustamente mette davanti il risultato al bel gioco, quello che commenta il 3- Si legge su sport.quotidiano.net

La grande attesa. Coach Giuliani e Rinaldi: "Siamo iper concentrati» - Giuliani si prepara alla gara con attenzione, mentre Rinaldi vede l'infortunio avversario come una ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

coach alberto giuliani grandeCoach Giuliani e capitan Anzani. "Attenzione, hanno ottime statistiche in battuta» - partita importante, soprattutto per quanto sarà difficile il cammino della Valsa Group da lunedì in poi, ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Coach Alberto Giuliani Grande