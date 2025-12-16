Maturita? 2026 come cambia l’esame | prime indicazioni su colloquio e nomina degli insegnanti VIDEOINTERVISTA

L’esame di maturità 2026 si prepara a cambiare, con nuove modalità di colloquio e procedure per la nomina degli insegnanti. In questa intervista, Cristina Costarelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi Lazio, analizza le prime indicazioni e le prospettive del nuovo esame di Stato, offrendo uno sguardo approfondito sulle novità in arrivo per gli studenti delle scuole superiori.

Cristina Costarelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi Lazio e dirigente scolastica di un istituto a Roma dialoga con noi sul nuovo esame di Stato 2026 per la secondaria di II grado. La procedura entrerà nel vivo quando, a fine gennaio, il Ministro Valditara sceglierà e comunicherà le 4 discipline sulle quali si svolgerà il colloquio. Sono tanti però gli aspetti che rendono nuovo questo esame e che vanno curati nella preparazione quotidiana. L'articolo . Orizzontescuola.it

Maturità 2026, come cambia l'esame dopo la riforma: quali sono le novità per l'orale e la bocciatura

