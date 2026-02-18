Foreign spies can see Telegram messages sent by Russian soldiers in Ukraine Ifax cites minister

Maksud Shadayev, il ministro russo per lo sviluppo digitale, ha affermato che servizi di intelligence stranieri possono leggere i messaggi inviati dai soldati russi in Ucraina tramite Telegram. Secondo lui, le agenzie di spionaggio straniere hanno accesso a queste comunicazioni e monitorano le conversazioni in tempo reale. Questa scoperta mette in discussione la sicurezza delle comunicazioni dei militari e potrebbe influenzare le operazioni sul campo.

Russian authorities have imposed restrictions on Telegram over what they say is its failure to delete extremist content amid speculation that the app will be completely blocked later this year. Le autorità russe hanno imposto restrizioni su Telegram per quello che dicono sia la sua incapacità di cancellare i contenuti estremisti, tra le speculazioni che l'app sarà completamente bloccata nel corso dell'anno.