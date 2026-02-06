Russian foreign minister accuses Ukraine of assassination attempt on top Russian general in Moscow

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha accusato oggi l’Ucraina di aver tentato di assassinare un alto ufficiale russo a Mosca. Lavrov ha affermato che l’attacco sarebbe stato orchestrato dall’Ucraina stessa, senza fornire molte prove. La notizia ha fatto salire la tensione tra i due Paesi, mentre le autorità ucraine negano ogni coinvolgimento. La vicenda rischia di alimentare ulteriormente il clima di scontro tra Mosca e Kiev.

MOSCOW, Feb 6 (Reuters) - Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on Friday accused Ukraine of being behind an assassination attempt on a top Russian general in Moscow.

