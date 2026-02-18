Fontana epocale | la più medagliata di sempre

Giorgia Meloni ha assistito alla storica vittoria di una pattinatrice italiana, che ha conquistato l’argento nella staffetta Short track. Questa medaglia rappresenta il 14° podio in cinque edizioni dei Giochi, superando così il record di Edoardo Mangiarotti. La atleta ha dimostrato grande determinazione, migliorando le sue prestazioni rispetto alle competizioni passate. La sua performance ha attirato l’attenzione di molti appassionati e ha portato l’Italia al centro dell’attenzione olimpica. La medaglia si aggiunge a una lunga serie di successi italiani in questa disciplina.

Davanti a Giorgia Meloni, la pattinatrice conquista l'argento nella staffetta Short track: 14 podi in cinque edizioni dei Giochi, superato Edoardo Mangiarotti. Che beffa per Pietro Sighel. L'eterno Federico Pellegrino, 35 anni, chiude la carriera con un bronzo nella Sprint a squadre, supportato dall'erede Elia Barp. Stoccata d'argento. Con il secondo ruggito olimpico, Arianna Fontana infilza un record storico: 14 medaglie, ora è l'atleta italiana più vincente di sempre. Dopo 66 anni batte il primato di Edoardo Mangiarotti, contento che a superarlo sia una tigre con i pattini, formidabile e letale com'era lui con il fioretto. Lollobrigida oro anche nei 5000 Fontana argento, adesso è l'italiana più medagliata di sempre. Federica Brignone vince l'oro nel super G, ma la giornata è tutta italiana con Francesca Lollobrigida che conquista l'argento nei 5000 metri di pattinaggio, la sua seconda medaglia dopo il trionfo nei 3000. Olimpiadi, Arianna Fontana da record: argento nella staffetta short track, ora è l'italiana più medagliata di sempre. Arianna Fontana ha conquistato una medaglia d'argento nella staffetta 3000 metri di short track ai Giochi Olimpici, diventando l'atleta italiana più medagliata di sempre. Arianna Fontana: Una medaglia magica. Il ghiaccio è casa mia, io mi diverto ancora. Olimpiadi, le Sorelle d'Italia emozionano a suon di medaglie. Bellutti: Per le donne tantissime difficoltà per emergere. Il professionismo esiste solo per il calcio. Italia d'argento, Arianna Fontana nella storia: è l'atleta azzurra più medagliata alle Olimpiadi. Secondo posto per le azzurre nella staffetta femminile 3000 metri short track a Milano Cortina. L'olimpionica italiana supera il record di Mangiarotti. Arianna Fontana, come te nessuno mai! Il nuovo argento a Milano Cortina 2026 la rende la sportiva italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi. Arianna Fontana alle scrive una nuova pagina dello sport italiano vincendo la medaglia d'argento nella finale 3000 metri staffetta femminile di Short Track. Con lo storico argento di Arianna Fontana (13 medaglie ai Giochi, da Torino 2006 a MilanoCortina2026!), si chiude una giornata epocale per ItaliaTeam! 17 medaglie in 6 giorni: al momento è la spedizione con più medaglie (+3 su NOR e USA)