Federica Brignone vince l'oro nel super G, ma la giornata è tutta italiana con Francesca Lollobrigida che conquista l’argento nei 5000 metri di pattinaggio, la sua seconda medaglia dopo il trionfo nei 3000. Arianna Fontana si ferma a un passo dall’oro, portando a casa un argento nello short track, mentre Lollobrigida raggiunge il record di 13 medaglie olimpiche, pareggiando il mito Mangiarotti.

La giornata delle donne italiane: iniziata con l’oro di Federica Brignone nel super G, continuata con la vittoria di Francesca Lollobrogida nel pattinaggio nei 5000 (seconda vittoria per lei dopo il trionfo nei 3000) e conclusa con l’argento di Arianna Fontana nello short track 500 metri ma soprattutto raggiunge il mito Mangiarotti a quota 13 medaglie vinte alle Olimpiadi. Il bis di Lollobrigida “È stato bellissimo, stavolta ho pensato solo a divertirmi perché un oro già lo avevo vinto, nella prova dei 3000 mi ero sbloccata e il resto è arrivato con più leggerezza perché la forma c’è. Sono contenta che la gara sia andata come avevamo pianificato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Lollobrigida oro anche nei 5000 Fontana argento, adesso è l’italiana più medagliata di sempre

Approfondimenti su Lollobrigida Oro

Francesca Lollobrigida si aggiudica anche i 5000 metri, confermando il suo grande talento sul ghiaccio.

Oggi l’Italia festeggia un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lollobrigida Oro

Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida oro e record Olimpico a Milano Cortina 2026: vince i 3000 m di pattinaggio di velocità · Risultati Olimpiadi oggi; Milano Cortina 2026, medaglia d'oro e mamma: la doppia vittoria di Francesca Lollobrigida; Capolavoro Lollobrigida: oro nei 3000 di pattinaggio e record olimpico. E pensare che volevo smettere...; Lollobrigida primo oro dell’Italia e record olimpico nel giorno del suo compleanno: Volevo….

Francesca Lollobrigida fa bis a Milano Cortina: oro anche nei 5000 metri nello speed skating!Una prova fantastica di Francesca Lollobrigida gli consegna il secondo oro anche nei 5000 metri di speed skating. generationsport.it

Lollobrigida pattini d'oro, trionfa anche nei 5000 metri. Bronzo per l'Italia dello slittinoAGI - Strepitosa Francesca Lollobrigida, regina del pattinaggio velocità. Dopo la vittoria nei 3.000 metri, arriva il trionfo anche nei 5.000, aggiungendo un'altra medaglia d'oro al palmares dell'Ital ... msn.com