fondi per spettacoli in sicilia domiciliari per il deputato regionale michele mancuso

Il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso si trova agli arresti domiciliari dopo essere stato coinvolto in un'indagine sulle irregolarità nei fondi pubblici destinati agli spettacoli in provincia di Caltanissetta. La procura ha scoperto che Mancuso avrebbe favorito alcune associazioni nel ricevere finanziamenti, aggirando le regole previste. Durante le indagini, sono stati sequestrati documenti e somme di denaro che rafforzano le accuse contro di lui.

Arresti domiciliari per il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso, coinvolto in un’inchiesta su presunte irregolarità nell’assegnazione di fondi pubblici destinati a spettacoli in provincia di Caltanissetta. La misura è stata eseguita dalla squadra mobile e riguarda anche il suo collaboratore Lorenzo Tricoli. Il provvedimento dispone inoltre una misura interdittiva della durata di dodici mesi nei confronti dei rappresentanti dell’associazione sportiva dilettantistica “Genteemergente”: Ernesto Trapanese, Manuela Trapanese e Carlo Rizzoli. Per loro è previsto il divieto di esercitare attività d’impresa nel settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie, oltre al divieto di ricoprire incarichi direttivi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

