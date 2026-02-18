Fondi per spettacoli in Sicilia domiciliari per il deputato regionale Michele Mancuso
Il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso si trova agli arresti domiciliari dopo essere stato coinvolto in un'indagine sulle irregolarità nei fondi pubblici destinati agli spettacoli in provincia di Caltanissetta. La procura ha scoperto che Mancuso avrebbe favorito alcune associazioni nel ricevere finanziamenti, aggirando le regole previste. Durante le indagini, sono stati sequestrati documenti e somme di denaro che rafforzano le accuse contro di lui.
Arresti domiciliari per il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso, coinvolto in un’inchiesta su presunte irregolarità nell’assegnazione di fondi pubblici destinati a spettacoli in provincia di Caltanissetta. La misura è stata eseguita dalla squadra mobile e riguarda anche il suo collaboratore Lorenzo Tricoli. Il provvedimento dispone inoltre una misura interdittiva della durata di dodici mesi nei confronti dei rappresentanti dell’associazione sportiva dilettantistica “Genteemergente”: Ernesto Trapanese, Manuela Trapanese e Carlo Rizzoli. Per loro è previsto il divieto di esercitare attività d’impresa nel settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie, oltre al divieto di ricoprire incarichi direttivi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Sicilia, il deputato regionale Michele Mancuso (Forza Italia) indagato per corruzione: i pm chiedono i domiciliariIl deputato regionale Michele Mancuso (Forza Italia) è stato indagato dalla Procura di Caltanissetta per corruzione legata a un atto contrario ai doveri d’ufficio.
Corruzione, chiesti i domiciliari per il deputato regionale siciliano Michele MancusoLa procura di Caltanissetta ha avanzato richiesta di arresti domiciliari per Michele Mancuso, deputato regionale siciliano di Forza Italia, attualmente coinvolto in un'inchiesta per corruzione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Fondi per spettacoli in Sicilia, domiciliari per il deputato regionale Michele MancusoNell'inchiesta su presunte irregolarità nell'assegnazione di contributi pubblici coinvolto anche il collaboratore Lorenzo Tricoli. Misure interdittive per tre rappresentanti dell'associazione Genteem
