La procura di Caltanissetta ha avanzato richiesta di arresti domiciliari per Michele Mancuso, deputato regionale siciliano di Forza Italia, attualmente coinvolto in un'inchiesta per corruzione. La decisione sarà valutata dal tribunale, mentre le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità.

La procura di Caltanissetta ha chiesto gli arresti domiciliari per il deputato regionale Michele Mancuso di Forza Italia indagato per corruzione. La polizia di Stato ha notificato a Mancuso e ad altri indagati l'invito a comparire per rendere l’interrogatorio al Gip. Secondo l’accusa, Mancuso avrebbe preso una tangente di 12 mila euro per favorire l’associazione Genteemergente che ha ottenuto fondi pubblici per realizzare eventi e spettacoli in provincia di Caltanissetta. Gli altri indagati a cui la squadra mobile di Caltanissetta e lo Sco di Roma hanno notificato l’invito a comparire per rendere interrogatorio davanti al gip, sono Lorenzo Gaetano Tricoli e i rappresentanti legali e componenti dell’associazione sportiva dilettantistica Genteemergente, Ernesto e Manuela Trapanese e Carlo Rizioli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Corruzione, chiesti i domiciliari per il deputato regionale siciliano Michele Mancuso

Leggi anche: “Appalti pilotati sulla sanità”, chiesti arresti domiciliari per 18 persone tra cui Totò Cuffaro: associazione a delinquere e corruzione

Leggi anche: Corruzione, i pm di Caltanissetta chiedono arresto deputato regionale di Forza Italia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Corruzione e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche: 5 indagati, c'è anche un deputato regionale.

Caltanissetta, chiesto l'arresto del deputato forzista Mancuso per corruzione - La Procura di Caltanissetta ha chiesto gli arresti domiciliari per il deputato dell’Assemblea regionale siciliana Michele Mancuso, di Forza Italia, eletto nella provincia nissena, con l’accusa di ... rainews.it