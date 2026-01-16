Sicilia il deputato regionale Michele Mancuso Forza Italia indagato per corruzione | i pm chiedono i domiciliari

Il deputato regionale Michele Mancuso (Forza Italia) è stato indagato dalla Procura di Caltanissetta per corruzione legata a un atto contrario ai doveri d’ufficio. I magistrati hanno presentato richiesta di domiciliari. La vicenda riguarda l’attività politica e giudiziaria del rappresentante istituzionale in Sicilia.

Il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso è indagato per corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio dalla Procura di Caltanissetta. I magistrati guidati da Salvatore De Luca ne hanno chiesto l’ arresto ai domiciliari nell’ambito dell’indagine che coinvolge altre cinque persone, sulla gestione di fondi regionali. Secondo l’accusa infatti, il deputato forzista avrebbe ricevuto 12mila euro, suddivisi in tre diverse tranche, per favorire l’ associazione Gentemergente destinataria di 98mila euro di fondi regionali per la realizzazione di spettacoli nella provincia di Caltanissetta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

