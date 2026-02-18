Fondi per il teatro Marrucino approvato l' emendamento in consiglio regionale | arrivano 300mila euro per il 2026

Il consiglio regionale ha approvato l’emendamento che stanzia 300mila euro per il teatro Marrucino di Chieti nel 2026. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e mira a sostenere il restauro e il rilancio della storica struttura. Il finanziamento sarà destinato a lavori di ristrutturazione e all’acquisto di nuove attrezzature sceniche. Il teatro, simbolo culturale della città, potrà così continuare a ospitare spettacoli e iniziative artistiche. La commissione ha votato a favore con entusiasmo, aprendo nuove possibilità per il palcoscenico teatino.

Nella Finanziaria era stato previsto un contributo di 13 mila euro "per tecnicismo contabile", spiega il presidente Marsilio, che attacca il Partito Democratico: "Avevano scatenato una campagna mistificatoria" Via libera dei fondi a favore del teatro Marrucino di Chieti, con l'approvazione, in consiglio regionale, dell'emendamento disposto dalla giunta. In particolare, è stato approvato lo stanziamento di 287mila euro, che si aggiungono ai fondi inizialmente previsti dal bilancio, arrivando così alla cifra di 300mila euro per lo storico teatro teatino. Negli ultimi giorni del 2025, i 13mila euro previsti nella Finanziaria 2026 per il teatro avevano sollevato non poche proteste da vari fronti.