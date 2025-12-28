Teatro Marrucino Di Biase Fdi | Nessun pericolo i fondi saranno reintegrati in Consiglio regionale

Carla Di Biase, capogruppo di Fratelli d’Italia a Chieti, ha rassicurato sulla situazione del Teatro Marrucino, confermando che i fondi destinati saranno reintegrati in Consiglio regionale. La nota mira a chiarire le preoccupazioni sollevate riguardo al calo delle risorse previste per il 2026, sottolineando che non vi sono rischi per la continuità delle attività del teatro.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.