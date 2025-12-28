Teatro Marrucino Di Biase Fdi | Nessun pericolo i fondi saranno reintegrati in Consiglio regionale
Carla Di Biase, capogruppo di Fratelli d’Italia a Chieti, ha rassicurato sulla situazione del Teatro Marrucino, confermando che i fondi destinati saranno reintegrati in Consiglio regionale. La nota mira a chiarire le preoccupazioni sollevate riguardo al calo delle risorse previste per il 2026, sottolineando che non vi sono rischi per la continuità delle attività del teatro.
«Nessun pericolo per il Teatro Marrucino». A rassicurare è Carla Di Biase, capogruppo di Fratelli d’Italia a Chieti, in una nota diffusa dopo le polemiche sollevate nei giorni scorsi sul drastico calo dei fondi previsti per l’anno 2026. Di Biase riferisce di aver incontrato personalmente Massimo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Teatro Marrucino, FdI rassicura: «Nessun pericolo per la stagione teatrale».
