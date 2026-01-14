Fonderie Pisano al via il riesame dell' Autorizzazione Ambientale | venti giorni per l' azienda

Le Fonderie Pisano hanno venti giorni di tempo per rispondere agli obblighi ambientali e presentare le proprie controdeduzioni alla Regione Campania. Questo termine, stabilito durante la prima riunione della Conferenza dei Servizi, riguarda il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia), fondamentale per il proseguimento delle attività dell’azienda e il rispetto delle normative ambientali vigenti.

