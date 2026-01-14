Fonderie Pisano al via il riesame dell' Autorizzazione Ambientale | venti giorni per l' azienda

Le Fonderie Pisano hanno venti giorni di tempo per rispondere agli obblighi ambientali e presentare le proprie controdeduzioni alla Regione Campania. Questo termine, stabilito durante la prima riunione della Conferenza dei Servizi, riguarda il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia), fondamentale per il proseguimento delle attività dell’azienda e il rispetto delle normative ambientali vigenti.

🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Fonderie Pisano, Salute e Vita annuncia nuova diffida al Comune Leggi anche: Fratte, giornata decisiva per lo stabilimento industriale: in bilico il rinnovo dell'autorizzazione ambientale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Fratte, si decide oggi il destino delle Fonderie Pisano: rischio chiusura senza rinnovo Aia -. FONDERIE PISANO Salerno, le Fonderie Pisano verso Foggia: al via i primi sopralluoghi - Alcuni operai specializzati hanno già effettuato trasferte in Puglia per pianificare il trasloco dei macchinari ... statoquotidiano.it LabTv. . Tappa importante per il futuro dell'insediamento di un impianto del Gruppo Fonderie Pisano nell'ex sito Arcelor Mittal di Luogosano, domani l'atteso tavolo in Prefettura ad Avellino. L'azienda illustrerà piano industriale e presunto impatto ambientale. In facebook FONDERIE PISANO VERSO LA CHIUSURA, SOS DEI LAVORATORI Ci sarà presso un nuovo incontro con il consorzio ASI per una verifica dei terreni con la partecipazione anche della... x.com

