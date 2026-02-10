Roma ricorda i Martiri delle Foibe | Gualtieri depone una corona d’allora a piazza Venezia

Roma ricorda i Martiri delle Foibe. Questa mattina, il sindaco Roberto Gualtieri ha deposto una corona d’alloro all’Altare della Patria, a piazza Venezia. È un gesto per onorare le vittime delle foibe e ricordare l’esodo delle popolazioni giuliano-dalmate. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto, con una presenza semplice ma significativa di rappresentanti istituzionali.

Roma, 10 febbraio 2026 – Nel G iorno del ricordo, il sindaco Roberto Gualtieri ha deposto una corona di alloro in memoria dei martiri delle Foibe istriane e dell’esodo delle popolazioni giuliano-dalmate all’Altare della Patria a piazza Venezia. Il primo cittadino ha ricevuto il saluto della Presidente del Comitato Provinciale di Roma e Vicepresidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Prof.ssa Donatella Schurzel e del Comandante del Comando Territoriale Nazionale dell’Esercito, Gen. C.A. Gianpaolo Mirra. Alla cerimonia, sono stati presenti il Gonfalone di Roma Capitale decorato di Medaglie d’Oro al Valore Militare scortato dal drappello d’onore e il Gonfalone della Città Metropolitana di Roma.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Domani Falconara ricorda le vittime delle foibe con una cerimonia in piazza Martiri delle Foibe.

Il 10 febbraio si svolgono a Roma e lungo il litorale diverse cerimonie per ricordare le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata.

