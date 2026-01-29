ll vescovo a scuola diventa un caso esplode la polemica dei genitori | Sia tutelata la laicità

A Urbania scoppia la polemica dopo la visita del vescovo monsignor Sandro Salvucci alla scuola Omnicomprensivo della Rovere. I genitori chiedono che venga rispettata la laicità dell’istituto, mettendo in discussione se il ruolo del vescovo sia stato quello di un rappresentante religioso o di un esperto esterno di problematiche giovanili. La questione divide opinioni e accende il dibattito pubblico, con alcune voci che chiedono chiarimenti sulla natura dell’intervento.

Urbania, 29 gennaio 2026 – Esperto esterno di problematiche giovanili o vescovo della Chiesa Cattolica? A Urbania si dibatte su quale sia stato il ruolo del vescovo della diocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, monsignor Sandro Salvucci, nel corso della sua visita all’Omnicomprensivo della Rovere di Urbania. Polemica, intanto, tra genitori e la dirigente scolastica Antonella Accili sul tema della laicità della scuola pubblica. Questi i fatti: a novembre i genitori di tutti gli ordini scolastici ricevono una comunicazione che annuncia che monsignor Salvucci incontrerà tutte le classi dell’istituto come esperto esterno per parlare di problematiche giovanili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

