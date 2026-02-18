Florovivaismo Puglia settima in Italia con 178 milioni di valore | pesa l’effetto Xylella

La diffusione della Xylella ha colpito duramente il settore del florovivaismo in Puglia, che si mantiene al settimo posto in Italia con un valore di 178 milioni di euro. La malattia ha causato la perdita di molte piante e ha messo a dura prova le aziende locali. In regione operano circa 2mila imprese che si dedicano alla produzione di fiori e piante ornamentali.

Secondo la Coldiretti regionale, nonostante l'export in crescita e il ruolo strategico del comparto, in dieci anni la produzione è calata del 15% per l'emergenza fitosanitaria Il florovivaismo pugliese si conferma uno dei pilastri dell'agricoltura regionale, con un valore della produzione pari a 178 milioni di euro, circa il 5% del totale nazionale, e un tessuto formato da circa 2mila aziende attive. Numeri che collocano la Puglia al settimo posto in Italia e che evidenziano il peso economico e occupazionale del comparto, capace di generare sviluppo diffuso e presidio del territorio. A pesare sul comparto resta però l'emergenza fitosanitaria legata alla diffusione della Xylella, che negli ultimi dieci anni ha determinato una riduzione dei volumi produttivi complessivi di circa il 15%, secondo analisi su dati Ismea.