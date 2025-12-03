Spotify i dati del 2025 | nel mondo vince Bad Bunny in Italia Sfera Ebbasta e Olly ma nella classifica pesa l’effetto Sanremo Ecco tutti i numeri

Da qualche anno, appuntamento fisso di dicembre, è quello con i Wrapped di Spotify, ovvero le classifiche, personali (che invaderanno le stories di Instagram come ormai tradizione) e generali, legate agli ascolti della più popolare tra le piattaforme per l’ascolto di musica e podcast in streaming. Con oltre 18,8 miliardi di ascolti, Bad Bunny, leader assoluto del mercato della musica latina, torna a essere l’artista più ascoltato al mondo ed è la quarta volta che raggiunge la vetta da quando esistono i dati Wrapped. Un risultato decisamente ragguardevole e che delude chi si aspettava una nuova vittoria di Taylor Swift, anche grazie allo stratosferico successo del nuovo album The Life of a Showgirl, ma la cantautrice di West Reading si deve accontentare della seconda posizione, davanti a The Weeknd. 🔗 Leggi su Open.online

