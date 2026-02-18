Flora Tabanelli | Ho vissuto in un rifugio a 1.800 metri senza tv né telefono La migliore educazione che potessi avere
Flora Tabanelli ha raccontato di aver trascorso un periodo in un rifugio a 1.800 metri senza televisione né telefono, un’esperienza che definisce come la sua migliore forma di educazione. La giovane atleta, che ha conquistato la prima medaglia italiana nello sci freestyle alle Olimpiadi, ha spiegato che quella solitudine le ha insegnato a concentrarsi e a conoscere sé stessa. La sua vittoria arriva dopo anni di allenamenti intensi, spesso lontano dai riflettori e dai comfort della vita quotidiana.
Flora Tabanelli è la più giovane medagliata di queste Olimpiadi, la prima azzurra di sempre nello sci freestyle. Ha vinto il bronzo. Compirà 18 anni fra tre mesi. È cresciuta in un rifugio di montagna senza tv e tablet. Lo racconta al Corriere della sera “La migliore educazione che potessi avere, l’ho capito ora. Da piccola i genitori mi privavano di telefono e tv, io, vedendo gli altri, mi chiedevo perché. Adesso non più”. “Vivevamo in montagna, a Sestola, e poi i miei avevano, e hanno ancora, un rifugio a 1800 metri (sul lago Scaffaiolo, Appennino tosco-emiliano, ndr) e lì passavamo giornate incredibili: da lì scendevamo direttamente con gli sci per andare a lezione sulle piste o a scuola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
I Tabanelli e la vita nel bosco: "Sono diventati campioni senza tv né smartphone"I Tabanelli vivono nel cuore dei boschi, un’esperienza che ha segnato profondamente la loro vita, perché hanno scelto di lasciarsi alle spalle televisioni e smartphone.
Il padre di Flora Tabanelli: «Non guardiamo mai le sue gare dal vivo, il rifugio in Appennino richiede tanto lavoro. Siamo una famiglia affettuosa e poco pressante»Antonio Tabanelli insieme alla moglie Lucia Ceron gestisce il Rifugio Duca degli Abruzzi sul lago Scaffaiolo, aveva lasciato l’Appennino per essere a Livigno al fianco dei figli Flora e Milo: «Ma è st ... corrieredibologna.corriere.it
La rivincita di Flora Tabanelli: Ho rischiato tutto in quel salto, non l’avevo mai provato dopo l’infortunioIl bronzo nel freestyle, una medaglia da record per la più giovane medagliata italiana: Ero dietro, dovevo inventarmi qualcosa: se non lo fai per la finale olimpica quando sennò? Adesso però mi opero ... ilrestodelcarlino.it
Milano Cortina 2026. L’oro azzurro nel pattinaggio di velocità uomini e il bilancio della giornata Segui la diretta delle gare su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/milano-cortina-impresa-di-flora-tabanelli-18-anni-bronzo-nellacrobatico-oggi-fina facebook
Ci fate piangere… Immersa in uno scenario mozzafiato, Flora Tabanelli arriva a Casa Italia Livigno per celebrare il suo storico bronzo olimpico. Ad accompagnarla la sorella Irene, sempre al suo fianco! #ItaliaTeam #CasaItaliaMiCo2026 #MilanoCortina20 x.com