Lo scorso 7 novembre la notizia della lesione al ginocchio e una presenza alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina col punto di domanda. Il conto alla rovescia per l’inizio dei Giochi (6 febbraio) prosegue velocemente e Flora Tabanelli vorrà essere tra le vedette della rassegna a Cinque Cerchi. Strepitosa interprete dello sci freestyle e grande protagonista della stagione 2024-2025, chiusa con la conquista della Coppa del Mondo di Big Air e di quella generale, senza dimenticare il titolo mondiale e lo storico successo agli X Games negli Stati Uniti, Flora era a Milano presso il centro Ortholabsport per effettuare una serie di valutazioni posturali statiche e dinamiche e, soprattutto, per ritirare il tutore su misura per il ginocchio, passaggio fondamentale nel percorso di rientro completo sugli sci. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flora Tabanelli: “Un infortunio va accettato, avere un traguardo da raggiungere mi ha aiutato”

