Flora Tabanelli eroica bronzo alle Olimpiadi invernali col crociato lesionato | Brignone un’ispirazione È la più giovane medagliata azzurra

Flora Tabanelli si è aggiudicata una medaglia di bronzo alle Olimpiadi invernali, nonostante abbia subito una lesione al crociato pochi giorni prima della gara. La giovane atleta, che ha appena compiuto 20 anni, ha gareggiato con il ginocchio infortunato e ha conquistato il podio in modo sorprendente. La sua determinazione ha ispirato molti appassionati di sport e ha attirato l’attenzione sulla sua forza mentale. La Tabanelli si è detta grata per il supporto ricevuto e ha dedicato il risultato alla sua famiglia.

Bologna, 16 febbraio 2026 – Un altro miracolo alla Brignone, forse ancora più incredibile di quello della Brignone. Flora Tabanelli si prende la medaglia di bronzo olimpica nel 'suo' freestyle big air tre mesi dopo la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro che sembrava poter chiudere la sua stagione e le speranze olimpiche. Hanno vinto però la sua perseveranza, il grande lavoro di tecnici e medici e poi, in gara a Livigno, il suo enorme cuore: quando ha dovuto inventarsi un'ultima 'run' perfetta per balzare davanti alla britannica Muir: un 1620 double per chiudere, quattro rotazioni e mezzo, un salto difficilissimo che ottiene infatti il punteggio più alto di giornata, 94.