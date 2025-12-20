Da Briatore a Henry Kissinger fino a Mick Jagger | tutti i nomi eccellenti presenti nei file di Epstein
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha iniziato la pubblicazione dei documenti legati alle indagini su Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali morto in carcere nel 2019. Tra i file rilasciati emergono numerose fotografie e menzioni di volti noti e celebrità, tra cui l’ex presidente Bill Clinton, Andrew Mountbatten-Windsor e l’ex moglie Sarah Ferguson, Michael Jackson, Mick Jagger, Diana Ross, Kevin Spacey, Chris Tucker, Walter Cronkite e Richard Branson. Molte immagini sono pesantemente redatte e mostrano interazioni sociali e viaggi direttamente o indirettamente riconducibili a Epstein; la presenza nei documenti non implica necessariamente colpevolezza o conoscenza dei crimini del finanziere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
