Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha iniziato la pubblicazione dei documenti legati alle indagini su Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali morto in carcere nel 2019. Tra i file rilasciati emergono numerose fotografie e menzioni di volti noti e celebrità, tra cui l’ex presidente Bill Clinton, Andrew Mountbatten-Windsor e l’ex moglie Sarah Ferguson, Michael Jackson, Mick Jagger, Diana Ross, Kevin Spacey, Chris Tucker, Walter Cronkite e Richard Branson. Molte immagini sono pesantemente redatte e mostrano interazioni sociali e viaggi direttamente o indirettamente riconducibili a Epstein; la presenza nei documenti non implica necessariamente colpevolezza o conoscenza dei crimini del finanziere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Da Briatore a Henry Kissinger fino a Mick Jagger: tutti i nomi eccellenti presenti nei file di Epstein

Leggi anche: Nei file Epstein ci sono anche Bill Clinton, Mick Jagger e l'ex principe Andrea

Leggi anche: Caso Epstein, pubblicate le carte: le foto inedite, la «lista delle massaggiatrici» e i nomi di oltre 1.200 vittime. Cosa c’è nei file (pesantemente censurati)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Famiglia nel bosco, il gesto di Briatore spiazza tutti: ha deciso di...Altro... - facebook.com facebook