lazio pronta a completare il progetto per lo stadio flaminio annuncio imminente

La Lazio si appresta a completare il progetto per lo Stadio Flaminio. L’amministrazione comunale annuncia che a breve arriveranno dettagli sugli ultimi passi tecnici da seguire. Si lavora per mettere a punto gli ultimi dettagli e avviare i lavori definitivi.

Un aggiornamento sulle prospettive legate allo Stadio Flaminio arriva dall’amministrazione comunale, con interventi focalizzati sui passi tecnici, sui vincoli urbanistici e sull’eventuale intervento della Lazio. Le dichiarazioni trasmesse nell’ambito di una puntata televisiva hanno evidenziato tempi, responsabilità e criteri di sostenibilità che guideranno la decisione finale sul futuro impianto. Secondo l’assessore agli Eventi, allo Sport, al Turismo e alla Moda, Alessandro Onorato, la Lazio completerà il progetto necessario per realizzare lo stadio al Flaminio: si tratta di una possibilità reale che potrebbe concretizzarsi entro pochi giorni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

L’assessore Onorato annuncia che la Lazio completerà a breve il progetto per lo stadio.

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha annunciato che il progetto per lo stadio Flaminio è in fase avanzata di sviluppo.

Lazio: il futuro dipende da Qatar e Stadio Flaminio

