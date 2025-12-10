L’esercito dei Giusti Una storia vera | la presentazione del libro al Rotary Club Ladispoli Alsyum
Il Rotary Club Ladispoli Alsyum presenta “L’esercito dei Giusti. Una storia vera”, un evento dedicato alla cultura e alla solidarietà. L’appuntamento si terrà sabato 13 dicembre e promette un pomeriggio ricco di emozioni, offrendo un’occasione di riflessione e confronto sul valore dei Giusti.
Ladispoli, 10 dicembre 2025 – Si annuncia come un pomeriggio ricco di emozioni, di cultura e solidarietà, quello organizzato dal “ Rotary Club Ladispoli Alsyum ” per il prossimo sabato 13 dicembre. Presso la sede di via Livorno 6, grazie alla disponibilità del Presidente Marìka Paris, si terrà la presentazione dell’ultimo libro di Roberta Spaccini “ L’esercito dei Giusti. Una storia vera ” (Graus edizioni). A dialogare con l’autrice ci sarà Francesca Lazzeri, mentre le letture saranno a cura di Valentino Spadoni. “Questo libro nasce il 17 marzo 2022 in una camera di ospedale, un ospedale pediatrico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Oggi la giustizia del tempo ha risarcito l’onore e la memoria di circa 650.000 militari italiani che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, furono deportati nei campi nazisti per aver rifiutato di arruolarsi nell’esercito tedesco. È una pagina di storia — quella degli - facebook.com Vai su Facebook
Al Rotary Club Ladispoli Alsyum “L’esercito dei Giusti. Una storia vera” - LADISPOLI – Un libro nato in una camera di ospedale. Lo riporta civonline.it
Chi sono i figli di Iginio Massari, Deborah e Nicola: “Hanno la pasticceria nel sangue, insieme sono una ... metropolitanmagazine
Arbitro Genoa Inter, designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di ... internews24.com
Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità, vale 70 miliardi all’anno quifinanza.it
Nikita Perotti su Andrea Delogu: “Non escludo che possa trasformarsi in altro” ildifforme.it
Da Agenas la classifica dei migliori ospedali italiani: sotto osservazione cure oncologiche e tempestività notizie.com
"Anche in casa si possono provare emozioni forti": lo spettacolo al femminile tra matriarcato e psicanalisi ... amica.it