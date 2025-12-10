L’esercito dei Giusti Una storia vera | la presentazione del libro al Rotary Club Ladispoli Alsyum

Il Rotary Club Ladispoli Alsyum presenta “L’esercito dei Giusti. Una storia vera”, un evento dedicato alla cultura e alla solidarietà. L’appuntamento si terrà sabato 13 dicembre e promette un pomeriggio ricco di emozioni, offrendo un’occasione di riflessione e confronto sul valore dei Giusti.

Ladispoli, 10 dicembre 2025 – Si annuncia come un pomeriggio ricco di emozioni, di cultura e solidarietà, quello organizzato dal “ Rotary Club Ladispoli Alsyum ” per il prossimo sabato 13 dicembre. Presso la sede di via Livorno 6, grazie alla disponibilità del Presidente Marìka Paris, si terrà la presentazione dell’ultimo libro di Roberta Spaccini “ L’esercito dei Giusti. Una storia vera ” (Graus edizioni). A dialogare con l’autrice ci sarà Francesca Lazzeri, mentre le letture saranno a cura di Valentino Spadoni. “Questo libro nasce il 17 marzo 2022 in una camera di ospedale, un ospedale pediatrico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Oggi la giustizia del tempo ha risarcito l’onore e la memoria di circa 650.000 militari italiani che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, furono deportati nei campi nazisti per aver rifiutato di arruolarsi nell’esercito tedesco. È una pagina di storia — quella degli - facebook.com Vai su Facebook

Al Rotary Club Ladispoli Alsyum “L’esercito dei Giusti. Una storia vera” - LADISPOLI – Un libro nato in una camera di ospedale. Lo riporta civonline.it