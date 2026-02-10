A Fiumicino la presentazione di L’esercito dei giusti di Roberta Spaccini

A Fiumicino si è tenuta la presentazione del libro di Roberta Spaccini, “L’esercito dei giusti”. L’autrice ha raccontato la sua esperienza personale, trasformandola in una testimonianza che coinvolge e unisce. Tante persone si sono ritrovate per ascoltare storie di fragilità, di cura e di solidarietà, in un momento di grande partecipazione.

Fiumicino, 10 gennaio 2026 – Un racconto autobiografico che diventa testimonianza collettiva, tra fragilità, cura e solidarietà. Giovedì 27 febbraio, alle ore 10, presso l’ Aula consiliare del Comune di Fiumicino, è in programma la presentazione del libro “L’esercito dei giusti” di Roberta Spaccini, opera che nasce da un’esperienza familiare drammatica e si fa portavoce di un messaggio di speranza. Ad aprire l’incontro saranno i rappresentanti delle istituzioni: il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio comunale Roberto Severini e l’ Assessore Monica Picca. La presentazione sarà moderata dalla giornalista Francesca Lazzeri.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Fiumicino L’esercito dei giusti “L’esercito dei Giusti. Una storia vera”: la presentazione del libro al Rotary Club Ladispoli Alsyum Il Rotary Club Ladispoli Alsyum presenta “L’esercito dei Giusti. La ballata dei destini incrociati: presentazione: presentazione a Palazzo Alvaro Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Fiumicino L’esercito dei giusti Argomenti discussi: IEG, Ermeti: aeroporto di Rimini è asset importante, serve almeno collegamento con Fiumicino; Cadenze Letterarie: a Fiumicino la saga Diego Del Cerchio; Aeroitalia, nuova base a Genova con voli per Roma Fiumicino, Alghero e Olbia; Sigarette di contrabbando, maxi-sequestro a Fiumicino. L'Aplasia Midollare Severa e il dono che restituisce il futuro Ieri, nell'Aula del Consiglio del Palazzo del Granarone a Cerveteri, abbiamo affrontato una verità dura ma necessaria. Attraverso il libro di Roberta Spaccini, "L’esercito dei giusti", abbiamo ripercors - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.