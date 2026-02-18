Fiumicino fa entrare tre minorenni in Italia | arrestata straniera

A Fiumicino, una donna straniera è stata arrestata perché aveva fatto entrare tre minorenni nel paese illegalmente. La polizia ha scoperto che la donna aveva organizzato il viaggio, offrendo loro documenti falsi. I ragazzi erano stati trovati nascosti in un veicolo diretto verso Roma. La donna è stata portata in carcere con l'accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato.

Due 15enni e una bambina di 6 anni giunte in aeroporto a Fiumicino. Ad accompagnarle doveva essere una 34enne, che diceva di essere la zia. Uno sbarco che, però, nascondeva altro. Con la donna che è stata arrestata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato. La vicenda ha preso corpo nella tarda mattinata di lunedì 16 febbraio, quando il comparto dell'unità investigazioni di frontiera ha notato un'anomalia sui passeggeri di un volo proveniente da Kuwait City. Infatti, è scattata la segnalazione di tre minori originarie delle Comore che viaggiavano verso il nostro Paese senza permessi di soggiorno o visti Shengen. Fingeva di essere la zia di tre minorenni straniere la donna arrestata all'aeroporto di Fiumicino. Grazie ad accurati controlli gli agenti della Polizia di Frontiera hanno scoperto che i documenti presentati per entrare in Italia erano falsi. La donna, condotta in carcere.