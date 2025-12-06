Anziana uccisa a martellate in casa a Ostia | arrestato il nipote 30enne
Tragedia a Ostia, dove questa mattina poco prima delle 9 un'anziana è stata uccisa a martellate in casa: è stato fermato dalla polizia il nipote 30enne, bloccato a una fermata della metro. L'allarme è scattato intorno alle 8.30 in via Molteni quando i vicini, sentendo le urla, hanno contattato il 112. All'arrivo i poliziotti hanno trovato la donna di 80 anni a terra in una pozza di sangue. Ferito anche il compagno della madre del 30enne. Il giovane, che era scappato prendendo la metro, è stato bloccato poco dopo. L'ipotesi è che l'aggressione sia avvenuta durante una lite. Ancora da chiarire il movente. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
