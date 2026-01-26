Padova capitale dello sport inclusivo | al Bo il convegno verso le Paralimpiadi Milano Cortina

Il 31 gennaio, l’Aula Magna di Palazzo del Bo a Padova ospiterà il convegno “Sport Salute e inclusione verso l’Arena e i Giochi Paralimpici 2026”. L’evento si propone di approfondire il ruolo dello sport inclusivo e le iniziative per promuovere l’accessibilità e la partecipazione di tutti, segnando un passo importante nel percorso verso le Paralimpiadi di Milano Cortina.

Sabato 31 gennaio, la prestigiosa Aula Magna di Palazzo del Bo a Padova ospiterà il convegno “Sport Salute e inclusione verso l’Arena e i Giochi Paralimpici 2026”. I lavori saranno aperti da Paola Roma, Assessore regionale alle Politiche sociali e allo Sport, che ha sottolineato come la vigilia dei Giochi sia il momento ideale per fare rete tra istituzioni e mondo medico. «Le Paralimpiadi devono lasciare una legacy che vada oltre le infrastrutture», ha dichiarato l'Assessore, «diventando linfa vitale per l'inclusione, l'accessibilità e la sperimentazione del Progetto di Vita per le persone con disabilità».🔗 Leggi su Padovaoggi.it

