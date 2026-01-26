Padova capitale dello sport inclusivo | al Bo il convegno verso le Paralimpiadi Milano Cortina

Da padovaoggi.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 31 gennaio, l’Aula Magna di Palazzo del Bo a Padova ospiterà il convegno “Sport Salute e inclusione verso l’Arena e i Giochi Paralimpici 2026”. L’evento si propone di approfondire il ruolo dello sport inclusivo e le iniziative per promuovere l’accessibilità e la partecipazione di tutti, segnando un passo importante nel percorso verso le Paralimpiadi di Milano Cortina.

Sabato 31 gennaio, la prestigiosa Aula Magna di Palazzo del Bo a Padova ospiterà il convegno “Sport Salute e inclusione verso l’Arena e i Giochi Paralimpici 2026”. I lavori saranno aperti da Paola Roma, Assessore regionale alle Politiche sociali e allo Sport, che ha sottolineato come la vigilia dei Giochi sia il momento ideale per fare rete tra istituzioni e mondo medico. «Le Paralimpiadi devono lasciare una legacy che vada oltre le infrastrutture», ha dichiarato l'Assessore, «diventando linfa vitale per l'inclusione, l'accessibilità e la sperimentazione del Progetto di Vita per le persone con disabilità».🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

“Il modello delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina”, convegno con FontanaIl convegno del 20 gennaio a Montecitorio analizzerà il modello delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina, evidenziando le opportunità di sviluppo legate a grandi eventi sportivi.

Milano-Cortina, portabandiera Italia Paralimpiadi tedoforo a PadovaRenè De Silvestro è stato scelto come portabandiera dell’Italia ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: VIDEO | Panathlon Padova festeggia i 70 anni all'insegna dei valori dello sport; Il rugby in carrozzina scende in campo a Forlì con l'Uisp; Lucio Corsi in concerto al Palazzo dello Sport; SPORT: Sportissimo, la rubrica sportiva di Gilberto Zorat.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.