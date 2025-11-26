Diritto penale e medicina legale a confronto | convegno all' Università

Il rapporto sempre più indissolubile tra diritto penale e scienze mediche sarà al centro del convegno "Diritto penale e medicina legale. Intersezioni al tempo della prova scientifica", in programma il 28 novembre presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università, con il patrocinio della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

