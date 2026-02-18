In Giappone, i gatti adottati ora firmano i documenti ufficiali, e questo gesto sta facendo il giro del paese. La novità nasce dall’idea di coinvolgere gli animali nelle procedure di adozione, rendendo più semplice e divertente il processo. Un esempio concreto è quello di una gatta che, con una zampina immersa nell’inchiostro blu, ha lasciato la sua impronta su un modulo, sorprendendo tutti.

Una zampina intinta nell’inchiostro blu, premuta delicatamente su un foglio ufficiale, lascia un’impronta perfetta. È questo il momento che ha fatto innamorare milioni di persone in tutto il mondo: il “sigillo” con cui, in alcune strutture giapponesi, un gatto appone la propria firma, o meglio, la propria impronta, al documento di adozione, come a dire: “Sì, accetto questa famiglia. Portatemi a casa”. Il video di un soffice gattino che viene aiutato da un operatore a timbrare il suo nuovo contratto di vita è diventato virale sui social network di mezzo mondo, e non è difficile capire perché. La scena racchiude in pochi secondi tutto ciò che rende il Giappone unico: l’attenzione al dettaglio, il rispetto per i momenti significativi, e quella sensibilità estetica che i giapponesi definiscono kawaii, letteralmente “carino”, ma in senso più profondo, qualcosa che suscita tenerezza e calore. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Firma qui e puoi andare nella tua nuova casa”, in Giappone la firma dei gatti dopo l’adozione conquista tutti

