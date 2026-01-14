Cancelo dopo la firma al Barça | Pelle d’oca potrei piangere | ho detto a tutti che…

Joao Cancelo è stato ufficialmente presentato dal Barcellona, segnando il suo ritorno in blaugrana dopo un periodo di attesa e indiscrezioni di mercato. Il giocatore, portoghese, torna a vestire la maglia catalana, confermando il suo ruolo tra i protagonisti della squadra. La sua firma rappresenta un'importante aggiunta alla rosa, in un contesto di mercato caratterizzato da molte speculazioni e aspettative.

Cancelo. Il Barcellona ha presentato ufficialmente Joao Cancelo, sancendo il ritorno dell’esterno portoghese in blaugrana dopo settimane di attesa e voci di mercato che lo avevano accostato anche all’ Inter. Nel giorno della presentazione, il giocatore ha espresso senza esitazioni la sua scelta, sottolineando quanto fosse chiara per lui la destinazione: “ Non ci ho pensato due volte a tornare quando si è presentata l’occasione. Ho detto a tutti che avrei aspettato il Barça “. Cancelo ha poi ribadito il legame profondo con l’ambiente blaugrana, spiegando di sentirsi “ a casa ” sia nel club che nella città di Barcellona. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Il thriller del 2025 che ha conquistato 77mila lettori e continua a far parlare tutti: da pelle d’oca

Leggi anche: Van Basten, quando Baggio ne parlava così: “Ho ancora la pelle d’oca. Visto dal vivo e …” | VIDEO

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cancelo non si fa vivo alla presentazione, il Barcellona cancella tutto da sito e social - L'arrivo di Joao Cancelo al Barcellona, che pure era stato annunciato ufficialmente nella mattinata di martedì, è rimasto sospeso in un limbo indefinito ... fanpage.it