Firenze | l’Università inaugura l’anno accademico e spara sulla nuova pista di Peretola La Rettrice | Per noi è una criticità

L’Università di Firenze ha aperto ufficialmente l’anno accademico, ma subito si concentra su una questione che crea tensione. La rettrice ha spiegato che l’ampliamento della pista di Peretola rappresenta un problema serio per il campus di Sesto Fiorentino. La nuova pista, infatti, passerà vicino a alcune strutture universitarie, creando preoccupazioni tra studenti e docenti. La rettrice ha sottolineato che la vicinanza dell’aeroporto mette a rischio alcune attività didattiche e di ricerca. La situazione si aggrava perché l’ampliamento è ormai in fase avanzata e non si può più tornare indietro.

Lo ha detto la rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci, a margine dell’inaugurazione dell’Anno accademico. Un tema su cui l’ateneo era entrato in contrasto con Comune di Firenze e Regione Toscana, favorevoli al progetto della nuova pista. “Lì – ha spiegato – ricordiamoci che abbiamo degli investimenti veramente importanti per quanto riguarda la parte scientifica: c’è il Lens, c’è l’insediamento del Cnr che non sarebbe toccato direttamente. Però, insomma, siamo in una situazione che potrebbe avere delle difficoltà”. Nei giorni scorsi Petrucci aveva parlato di equo indennizzo per l’ateneo in relazione all’ampliamento dello scalo fiorentino. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

